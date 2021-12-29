Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Соціологи також поцікавилися у співгромадян, чи запам’яталася їм якась смішна чи кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати мемом 2021 року. Отже, 5,2% опитаних мемом року назвали “пресконференцію Володимира Зеленського”, а ще 3,4% – самого Володимира Зеленського.
Цікаво, що винятково “розчаруванням року” опитані назвали також:
- нардепа від “Слуги народу” Миколу Тищенка (1,2%);
- нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву (1,2%);
- прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%).
Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики.
При цьому 1,3% опитаних сказали, що “розчаруванням року” не можуть когось назвати, майже 15% завагалися з відповіддю, а 4% – не захотіли відповідати на це відкрите питання.
Довідка. Дослідження проведено з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
- Нагадаємо, за результатами опитування, 12,5 % респондентів завило, що віддали б свій голос за партію “Європейська Солідарність”, за партію “Слуга Народу” готові віддати свій голос 12,1 % опитаних.
- Нагадаємо, що 84,4 відсотка українців не вірять, що прямі переговори Зеленського і Путіна призведуть до повернення Криму. 66,3 не вірять, що це допоможе повернути окуповану частину Донбасу.
- Третина українців вважає, що 2022 рік буде гіршим за попередній.