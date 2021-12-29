У 2021 році 45% українців назвали президента володимира Зеленського "розчаруванням року", тоді як у 2020 так думали 28% громадян.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Соціологи також поцікавилися у співгромадян, чи запам’яталася їм якась смішна чи кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати мемом 2021 року. Отже, 5,2% опитаних мемом року назвали “пресконференцію Володимира Зеленського”, а ще 3,4% – самого Володимира Зеленського.

Цікаво, що винятково “розчаруванням року” опитані назвали також:

нардепа від “Слуги народу” Миколу Тищенка (1,2%);

нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву (1,2%);

прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%).

Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики.

При цьому 1,3% опитаних сказали, що “розчаруванням року” не можуть когось назвати, майже 15% завагалися з відповіддю, а 4% – не захотіли відповідати на це відкрите питання.

Довідка. Дослідження проведено з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.