Про це заявив п’ятий президент, лідер “ЄС” Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді голів депутатських фракцій і груп Верховної Ради.

Політик нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.

“Виявляється, 11 з половиною місяців влада – Зеленський (президент Володимир Зеленський, – ред.), Єрмак (голова Офісу президента Андрій Єрмак, – ред.), його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців”, – наголосив Порошенко.

Політик озвучив вимогу включити до розгляду ТСК це питання.

“Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиції по “Вагнеру”. І захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які зробить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень”, – зазначив Порошенко.

(На відео – з 35:25)

Як відомо, нещодавно в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” президент Володимир Зеленський заявив, що операція із захоплення “вагнерівців” проводилася і нібито була вигадана іншими країнами.

Глава держави також повідомив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. “Коли “вагнерівці” були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі”, – заявив Зеленський.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing MH-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Розслідування справи “вагнерівців”

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

9 вересня суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

29 вересня у Верховній Раді України вперше розглянули в залі електронну петицію. Вона стосувалася створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливої державної зради в справі “вагнерівців”.

Співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов зазначав, що постанова про створення ТСК у справі “вагнерівців” блокується у Верховній Раді командою президента Володимира Зеленського.

У лютому з’явилася інформація, що колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли державної охорони Бурбу.

19 травня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”. Представляючи документ з парламентської трибуни, очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що в “Слузі народу” ставили за мету “створити ширшу ТСК”, яка могла б займатися не лише питанням “вагнерівців”.

Представники “Голосу”, “ЄС” та “Батьківщини” призначили своїх представників до Тимчасової слідчої комісії з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”, попередньо домовившись про закріплення вимоги, що розслідування справи “вагнерівців” буде в пріоритеті.

Крім цього, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat проводять власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів розслідувачам Bellingcat стосовно провалу спецоперації.

За словами п’ятого президент України, лідера “ЄС” Петра Порошенка, Netflix зніме фільм про справу “вагнерівців”.