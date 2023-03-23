Командувач авіації об'єднаних сил Центрального командування США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявив, що цього місяця російські літаки порушували повітряний простір над військовою базою Ат-Танфі в Сирії приблизно 25 разів.

Про це сповіщає NBC.

За словами генерала, востаннє польоти були помічені 23 березня. У лютому США не фіксували жодного російського літака над Ат-Танфі, натомість у січні – 14.

“Вони постійно літають над нашими підрозділами, я бачив їх просто над головою”, – розповів він.

Зазначається, що у 2019 році США й Росія встановили правила повітряного простору над Сирією, щоб уникнути випадкових і потенційно провокаційних зіткнень. Обидві сторони погодилися з тим, що прямий обліт наземних позицій одне одного, особливо з використанням озброєних літаків, є неприйнятним.

Як повідомляється, серед зафіксованих цього року російських літаків були Су-34, які несуть зброю класу “повітря – повітря” й “повітря – земля”. Крім того, вони здатні запускати ракети й бомби з радіолокаційним і тепловим наведенням.

Також Гринкевич наголосив, що вважає таку активність “несподіваною” і росіяни не мають жодних причин для застосування зброї проти американських військових у Сирії.