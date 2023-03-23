Про це сповіщає NBC.
За словами генерала, востаннє польоти були помічені 23 березня. У лютому США не фіксували жодного російського літака над Ат-Танфі, натомість у січні – 14.
“Вони постійно літають над нашими підрозділами, я бачив їх просто над головою”, – розповів він.
Зазначається, що у 2019 році США й Росія встановили правила повітряного простору над Сирією, щоб уникнути випадкових і потенційно провокаційних зіткнень. Обидві сторони погодилися з тим, що прямий обліт наземних позицій одне одного, особливо з використанням озброєних літаків, є неприйнятним.
Як повідомляється, серед зафіксованих цього року російських літаків були Су-34, які несуть зброю класу “повітря – повітря” й “повітря – земля”. Крім того, вони здатні запускати ракети й бомби з радіолокаційним і тепловим наведенням.
Також Гринкевич наголосив, що вважає таку активність “несподіваною” і росіяни не мають жодних причин для застосування зброї проти американських військових у Сирії.
“Це дійсно збільшує ризик помилки, і, з огляду на такі події, як інцидент із MQ-9 у Чорному морі, я не очікував такої поведінки від професійних ВПС”, – додав він.
- Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі назвав “ідіотом” російського пілота, якого раніше в РФ нагородили за зіткнення з американським безпілотником над Чорним морем.
- 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США.
- Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов заявив, що РФ розглядає інцидент за участю одного з її винищувачів Су-27 і американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем як провокацію.
- У Кремлі поскаржилися, що відносини між Росією та США перебувають у “найнижчій точці” і знаходяться в “жалюгідному стані”. Таку думку висловив речник президента РФ Дмитро Пєсков після того, як американські військові заявили, що російський винищувач змусив безпілотник ВПС США впасти в Чорному морі.