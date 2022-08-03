Підрахунок, який вимірює втрати від російського вторгнення, зараз включає близько 6,2 мільйона українських біженців в інших країнах Європи, за даними ООН, і ще 6,3 мільйона "внутрішньо переміщених осіб".

Про це пише американська газета The New York Times.

Це означає, що близько 30% із приблизно 41 мільйона довоєнного населення країни були вимушені залишити свої домівки, що є найбільшою міграційною кризою в Європі після Другої світової війни.

І це далеко не уся кількість. Країна не оприлюднює підрахунки військових втрат, а жертви серед цивільного населення на тимчасово захоплених РФ територіях є в кращому випадку припущеннями, але, за оцінками офіційних осіб, десятки тисяч українців було вбито та набагато більше – поранено. Великі міста та менші містечка зруйновано. Міністерство оборони України заявило у вівторок, що щонайменше 140 тисяч житлових будинків зруйновано або пошкоджено, 3,5 мільйона осіб позбавлено житла.

І з кожним днем ​​кровопролиття розруха та спустошення зростають, зазначають у матеріалі. У понеділок на півдні Херсонської області двоє мирних жителів було вбиоі та п’ятеро отримали важкі поранення, намагаючись покинути контрольовану РФ територію, повідомили українські посадовці.

Президент Володимир Зеленський закликав близько 200 000 цивільних жителів (Донецької області – ред.) на сході евакуюватись поблизу лінії фронту, де російська артилерія спустошила цілі міста. Але багато хто не може виїхати — через вік, хворобу чи російські напади — а інші не підуть, включаючи симпатиків РФ та просто впертих. Більшість із них уже не мають необхідної інфраструктури, такої як електроенергія, тепло та чиста вода.

Якщо вони дочекаються настання холодів, уряд у Києві мало що зможе для них зробити, зауважила віцепрем’єрка Верещук. До того часу РФ може відновити великі наступальні операції.

Через місяць після захоплення повного контролю над Луганською областю, найсхіднішою частиною України, російські війська президента РФ Путіна перегруповуються для очікуваного наступу, щоб завоювати те, що вони ще не контролюють у сусідній Донецькій області. Але бої повністю не припиняються, і щодня росіяни все ще обстрілюють цілі по всій країні.

Законодавці США тиснуть на адміністрацію Байдена, щоб вона назвала РФ державою-спонсором терору, чому держсекретар Ентоні Дж. Блінкен досі опирався. У вівторок міністерство закордонних справ РФ попередило, що може відреагувати на такий крок розривом прямих відносин з Вашингтоном, а також вжити невизначених інших заходів.