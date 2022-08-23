Майже третина українців стали вимушеними переселенцями – ООН

За даними Організації Об'єднаних Націй, з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого майже третина 44-мільйонного населення країни змушена була залишити свої будинки. Це найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни.

Про це інформує видання DW.

Таку заяву 22 серпня зробило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). І зараз на людей чекає “колосальне випробування”, оскільки незрозуміло, як довго триватиме війна, і що на них чекає взимку, наголосили в декларації.

Після жорстокого вторгнення РФ в Україну змінилося все, зазначив голова некомерційної організації UNO-Flüchtlingshilfe у Бонні Петер Руенштрот-Бауер.

“Проте українці не втратили мужності – зокрема завдяки підтримці та солідарності з боку німецького громадянського суспільства”, – зауважив він.

За даними UNO-Flüchtlingshilfe, близько 90% вимушено переміщених осіб, які змушені були залишити Україну за останні шість місяців, — це жінки та діти.

Представництво УВКБ ООН працює в Україні з 1990-х років, надаючи гуманітарну допомогу на місцях. У період розв’язаної Росією війни УВКБ ООН надає підтримку владі сусідніх з Україною країн у реєстрації новоприбулих. Це полегшує виявлення найбільш уразливих груп людей та осіб з особливими потребами, таких як діти без супроводу дорослих, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями здоров’я та люди, які піддаються особливому ризику при переміщенні.