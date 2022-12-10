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Майже у всіх областях йтимуть дощі: прогноз погоди на 10 грудня

За даними синоптиків у суботу, 10 грудня, майже у всіх українських областях очікуються опади у вигляді дощу.

Субота, 10 грудня 2022, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень майже по всій території України очікуються дощі. Оминуть опади лише Вінницьку, Одеську та Миколаївську область.

У південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, на дорогах північної частини місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний 7-12 м/с, у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря від +2 до +7 градусів, на Закарпатті та у південних регіонах +9…+14 градусів, а у Криму повітря прогріється до +15…+17 градусів.

У Києві сьогодні вдень дощитиме, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вдень від +3 до +5 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Синоптики також попередили про низку небезпечних метеорологічних явищ 10 грудня.

Зокрема вранці у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Окрім цього, 10-12 грудня, внаслідок відлиги, помірних та значних опадів, очікується підвищення рівнів води у:

– річках басейну Прип’яті на 0,1-0,3 м з можливим виходом води на заплаву р.Прип’ять в створі поста Річиця (Ковельський р-н., Волинська обл.);

– річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), Прута та Сірету на 0,2-1,0 м, без негативних наслідків;

– річках Закарпаття на 0,5-1,5 м, в нижній течії Боржави на 2,0-2,5 м з можливим виходом води на заплаву на окремих ділянках річок.

В місцях проходження сильних дощів в Закарпатській області очікується формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з підтопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел та водовідвідних канав. У гірських районах існує загроза формування невеликих селевих потоків (II рівень небезпеки – помаранчевий).

На решті річок відбуватиметься зміна гідрологічного режиму з можливим підвищенням рівнів води на 0,1-0,2 м, при руйнуванні льодового покриву ймовірні різкі добові коливання рівнів води на 0,2-0,5 м, без негативних наслідків.

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