російсько-українська війна
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Майже у всіх українських областях сьогодні пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 9 липня

У суботу, 9 липня, практично по всій території України очікуються дощі та грози. Омине негода лише декілька регіонів.

Субота, 9 липня 2022, 07:22
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде чи не найпрохолодніше. Температура повітря коливатиметься від +20 до +24 градусів. Найтепліше лише на Закарпатті – +24…+26 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 градусів. Найвища температура повітря лише у Полтавській та Дніпропетровській областях – +29…+31 та +31…+33 відповідно.

На півночі найспекотнішим регіоном буде Сумщина, де прогнозують до +29 градусів. У інших північних областях – +24…+26 градусів.

У східних областях буде найспекотніше : від +31 до +33 градусів, а у луганській області повітря прогріється до +34 градусів.

Збережеться спека і на півдні: від +28 до + 33 градусів.

Щодо опадів, то вони сьогодні пройдуть у більшості регіонів. Лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Криму – хмарно з проясненням та без опадів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: грози, дощі, погода в Україні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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