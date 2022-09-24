Звільнені з полону українські захисники перебувають у тяжкому стані, адже майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Про це повідомила голова патронатної служби “Азова” Олена Толкачова у коментарі “Українській правді”.

“Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб”, — йдеться в повідомленні.

За словами Толкачової, зараз усім надають належну медичну допомогу, а багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні. Також вона додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб “не пропустити жодного синяка, жодної подряпини”.

Найближчим часом частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення за кордон.

Олена Толкачова сказала, що державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.