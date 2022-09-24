Про це повідомила голова патронатної служби “Азова” Олена Толкачова у коментарі “Українській правді”.
“Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб”, — йдеться в повідомленні.
За словами Толкачової, зараз усім надають належну медичну допомогу, а багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні. Також вона додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб “не пропустити жодного синяка, жодної подряпини”.
Найближчим часом частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення за кордон.
Олена Толкачова сказала, що державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден зі звільнених українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
- Служба безпеки України опублікувала відео обміну українських військовополонених, який відбувся 21 вересня.
- Згідно з домовленістю з Туреччиною, п’ять звільнених з російського полону бойових командирів перебуватимуть під особистою протекцією президента країни Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.
- Екскомандир “Азову” Максим Жорін розповів, що військовополонені українці не знали про обмін і думали, що їх везуть на допит чи розстріл.
- Михайло Діанов, який боронив Маріуполь, поранив руку та не отримав належної допомоги у полоні після виходу з “Азовсталі”. Військовому необхідна операція. Наразі йому не вистачає 4 сантиметри кістки у руці.