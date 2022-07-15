Майже вся Україна опиниться у полоні дощів: прогноз погоди на 15 липня

У більшій частині України сьогодні, 15 липня, пройдуть дощі з грозами. Без опадів буде лише на сході та півдні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні очікуються дощі та грози. Температура повітря, у середньому, коливатиметься від +22 до +25 градусів, за винятком Волині та Рівненщини, де буде +21…+23, а також Буковини та Закарпаття, де стовпчики термометрів покажуть +25…+27 та +28…+30 відповідно.

Опади пройдуть і майже у всіх центральних регіонах України. Попри грози та дощі температура повітря коливатиметься від +26 до +28 градусів, за винятком Дніпропетровської області, де буде сонячно і близько +31 градуса.

Не оминуть опади та грози і північну частину України. Стовпчики термометрів покажуть від +22 до +25 градусів. Виняток лише Київщина, де буде від +21 до +23 градусів.

На сході сьогодні буде сонячно та спекотно – від + 26 до +29 градусів.

Однак найспекотнішою частиною України буде південь, де стовпчики термометрів покажуть від +29 до +32 градусів. Лише у Криму +27…+29. Без опадів.

У столиці України сьогодні дощ та гроза. Температура повітря від +21 до +23 градусів.