Сьогодні, 1 серпня, майже по всій країні пройдуть грози, винятком є лише північ України та кілька областей на сході й в центрі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +22 до +25 градусів. Вночі — від 14 до 17 С°.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +27 до +31 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 14..17 С°. Можливі опади у вигляді дощів і гроз у Вінницькій області. На решті території сонячно з мінливою хмарністю.

На півночі температура вдень буде +24…+30 градусів, вночі – від +14 до +17 градусів вище нуля. У Полтавській області буде без опадів, на решті території дощитиме.

У східних областях в Луганській і Харківській областях буде мінлива хмарність. У Донецькій і Дніпропетровській області ймовірні дощі та грози. Удень буде від +28 до +32 градусів, вночі – 15..19 С°.

Опади будуть і на півдні; удень температура повітря буде від +29 до + 33 градусів. Вночі температура буде від +17 до +21 градусів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +29..+31 градуси, вночі – від 16 до 18 градусів, можливі дощі та грози.