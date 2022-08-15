Сьогодні, 15 серпня, майже всю країну, окрім східних регіонів, накриють дощі, подекуди грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +24 до +31 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +26 до +31 градусів, дощитиме.

На півночі температура вдень буде +25…+28 градусів, протягом дня можливі опади. Сухо та хмарно з проясненням буде лише в Сумах.

У східних областях буде без опадів. Удень буде від +32 до +36 градусів.

На півдні температура температура буде 27-34 градуси, в усіх областях дощитиме.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +26..+28 градусів, можливі опади.