Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +24 до +31 градусів.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +26 до +31 градусів, дощитиме.
На півночі температура вдень буде +25…+28 градусів, протягом дня можливі опади. Сухо та хмарно з проясненням буде лише в Сумах.
У східних областях буде без опадів. Удень буде від +32 до +36 градусів.
На півдні температура температура буде 27-34 градуси, в усіх областях дощитиме.
У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +26..+28 градусів, можливі опади.
- 14 серпня, дощі мали накрити весь захід України. На решті території переважно трималася суха та спекотна погода.