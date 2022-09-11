Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +12 до +19 градусів.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +15 до +17 градусів, протягом доби дощитиме.
На півночі температура вдень буде +10…+17 градусів, можливі опади.
У східних областях буде сухо у Донецькій і Луганській областях. На решті території дощитиме. Удень буде від +12 до +17 градусів.
На півдні температура температура буде 18-24 градуси. Всюди, окрім Криму, дощитиме.
У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +13..+15 градусів, дощитиме.