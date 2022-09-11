За даними синоптиків у неділю, 10 вересня, у більшості регіонів України будуть осінні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +12 до +19 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +15 до +17 градусів, протягом доби дощитиме.

На півночі температура вдень буде +10…+17 градусів, можливі опади.

У східних областях буде сухо у Донецькій і Луганській областях. На решті території дощитиме. Удень буде від +12 до +17 градусів.

На півдні температура температура буде 18-24 градуси. Всюди, окрім Криму, дощитиме.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +13..+15 градусів, дощитиме.