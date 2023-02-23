З початку запуску чат-бота єВорог понад 462 тисячі українців долучились до лав народної розвідки.

Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

За його словами, за два тижні від повномасштабного вторгнення Росії Мінцифри запустили чат-бот єВорог. Також Федоров додав, що розробку почали 27 лютого ввечері і закінчили вночі 7 березня. “Майже 8 днів без сну. Але з величезним бажанням допомогти Силам оборони. Команду дуже драйвила цінність продукту”, – зазначив він.

Майже за рік роботи чат-бот показав потужні результати. Додатком скористалися понад 462 тисячі українців. Наголошено, що чат-бот інтегровано до системи ситуаційної обізнаності, якою користуються наші воїни.

“Тобто кожне ваше повідомлення про переміщення ворожої техніки дорівнює інформації з БПЛА або супутників. Це надзвичайно важлива допомога. Вона допомагає нашим захисникам і захисницям швидше бачити кожен крок ворога”, – пояснив Федоров.

Очільник Мінцифри закликав і надалі продовжувати повідомляти єВорог про колаборантів, позиції окупантів, їхню техніку або вибухонебезпечні предмети.