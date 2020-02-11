Про це він написав у своій колонці “Росія рятує Зеленського від тягаря Майдану”.
За словами Висоцького, Росії дуже важливо переконати українців, що війна стала наслідком Революції Гідності.
“Майдан для Зеленського – це щось незрозуміле. Майдан і його привид для Зеленського – це тягар. Тягар, який кожен день тисне на президента України. Лякає його. І, я чомусь впевнений, викликає в ньому неусвідомлене почуття власної неповноцінності” , – говорить Висоцький.
За його словами, якби Зеленського позбавили від цього тягаря – він би тільки подякував.
Адже тоді можна було б спокійно об’єднатися з різноманітними колаборантами для поступового впихування Донбасу в тіло України на російських умовах.
“Можна було б посадити всіх патріотично налаштованих громадян. І перетворити Україну в те, чим вона і повинна бути – великою фабрикою з виробництва серіалів для російського ринку”, – зазначив Сергій Висоцький.
- Раніше народний депутат восьмого скликання Сергій Висоцький висловив думку, що єдиною формулою, яка прийнятна для України в умовах російської агресії, є формула стійкості.