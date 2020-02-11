Народний депутат 8-го скликання Сергій Висоцький вважає, що Євромайдан для Президента Володимира Зеленського - це щось незрозуміле.

Про це він написав у своій колонці “Росія рятує Зеленського від тягаря Майдану”.

За словами Висоцького, Росії дуже важливо переконати українців, що війна стала наслідком Революції Гідності.

“Майдан для Зеленського – це щось незрозуміле. Майдан і його привид для Зеленського – це тягар. Тягар, який кожен день тисне на президента України. Лякає його. І, я чомусь впевнений, викликає в ньому неусвідомлене почуття власної неповноцінності” , – говорить Висоцький.

За його словами, якби Зеленського позбавили від цього тягаря – він би тільки подякував.

Адже тоді можна було б спокійно об’єднатися з різноманітними колаборантами для поступового впихування Донбасу в тіло України на російських умовах.

“Можна було б посадити всіх патріотично налаштованих громадян. І перетворити Україну в те, чим вона і повинна бути – великою фабрикою з виробництва серіалів для російського ринку”, – зазначив Сергій Висоцький.