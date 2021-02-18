Заступник начальника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках ДБР (Державного бюро розслідувань) Артем Яблонський заявив, що справу про підпал офісу "Партії регіонів", де фігурує Тетяна Чорновол, у ДБР не отримували, тому не розслідували.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Що справи Чорновол. Ми не розслідували цієї справи. Тому треба запитати у слідчого і у прокурора. Від моніторингової місії ООН ми отримали вимогу розслідувати усі вбивства на Майдані: активістів, правоохоронців, підпал офісу і тому подібне. Міжнародна спільнота вимагає від нас розслідувати ці вбивства. Але справи стосовно цього епізоду (справа Чорновол, – ред.) у нас в управлінні не було”, – сказав Артем Яблонський.

Варто зазначити, що епізод про підпал офісу “Партії регіонів” знаходиться у ДБР Києва.

Нагадаємо, що 15 грудня 2020 року ДБР вручило Тетяні Чорновол обвинувальний акт, який стосується тих подій.

Згідно із текстом обвинувального акта, Чорновол підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, а саме умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

В акті стверджується, що Чорновол разом з іншими людьми причетна до смерті Володимира Захарова (1948 р.н.) на вулиці Липській, 10, (де був офіс “Партії регіонів”) куди 18 лютого 2014 року вдерлися протестувальники і де виникла пожежа.

Чорновол була депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії “Народний фронт”.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.