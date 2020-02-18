Про це повідомляє The New York Times.
За інформацією видання, сьогодні, 18 лютого, Майк Блумберг має намір представити свій план змін в порядок регулювання фінансової індустрії. Деякі деталі плану опинилися в розпорядженні редакції.
Очікується, що Блумберг запропонує:
— введення податку на фінансові операції в розмірі 0,1%;
— посилення банківських правил (наприклад, примусити кредиторів тримати великі резервів на випадок збитків);
— створення департаментом юстиції спеціальної групи для боротьби з корпоративної злочинністю;
— злиття найбільших американських іпотечних агентств Fannie Mae і Freddie Mac;
— зміцнення Бюро фінансового захисту споживачів і “розширення його юрисдикції для включення автокредитування і кредитної звітності”.
Журналісти зазначають, що в плані Блумберга представлені ідеї, які були б недоречними для його суперників-демократів — сенаторів Берні Сандерса та Елізабет Уоррен. Крім того, багато ідей Блумберга щодо фінансового регулювання суперечать тому, про що він говорив раніше. Наприклад, ще в 2011 році він скаржився, що демократи роблять “каральні дії” проти Уолл-стріт, які можуть завдати шкоди економіці.
- Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”. Також Берні Сандерс звинуватив колишнього мера Нью-Йорка і мультимільярдера Майкла Блумберга в расистській політиці.
- Напередодні стало відомо, що кандидат в президенти США Майк Блумберг заплатив популярним блогерам і сторінках у соціальній мережі Instagram за просування його кандидатури за допомогою мемів.
- 14 лютого 2019 року стало відомо, що Блумберг готовий витратити близько 500 мільйонів доларів на боротьбу з нинішнім американським лідером Дональдом Трампом напередодні президентських виборів в США.