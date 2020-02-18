Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, сьогодні, 18 лютого, Майк Блумберг має намір представити свій план змін в порядок регулювання фінансової індустрії. Деякі деталі плану опинилися в розпорядженні редакції.

Очікується, що Блумберг запропонує:

— введення податку на фінансові операції в розмірі 0,1%;

— посилення банківських правил (наприклад, примусити кредиторів тримати великі резервів на випадок збитків);

— створення департаментом юстиції спеціальної групи для боротьби з корпоративної злочинністю;

— злиття найбільших американських іпотечних агентств Fannie Mae і Freddie Mac;

— зміцнення Бюро фінансового захисту споживачів і “розширення його юрисдикції для включення автокредитування і кредитної звітності”.

Журналісти зазначають, що в плані Блумберга представлені ідеї, які були б недоречними для його суперників-демократів — сенаторів Берні Сандерса та Елізабет Уоррен. Крім того, багато ідей Блумберга щодо фінансового регулювання суперечать тому, про що він говорив раніше. Наприклад, ще в 2011 році він скаржився, що демократи роблять “каральні дії” проти Уолл-стріт, які можуть завдати шкоди економіці.