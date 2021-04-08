Ексвіцепрезидент США Майк Пенс, який працював з 45-м президентом Дональдом Трампом, підписав контракт на написання двох книг мемуарів. За це він отримає гонорар від 2 до 3 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Guardian.

Спочатку вийде автобіографія Пенса. Книга повинна з’явиться на полицях магазинів у 2023 році.

За даними американського телеканалу CNN, гонорар може бути значно вищим – від 3 до 4 мільйонів доларів.

“Я вдячний за можливість розповісти історію свого життя на державній службі американському народу, починаючи з роботи в Конгресі, закінчуючи офісом губернатора Індіани й віцепрезидентом Сполучених Штатів. Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з видатною командою Simon & Schuster, щоб запросити читачів в подорож з маленького містечка в Індіані в Вашингтон, округ Колумбія”, – зазначив Пенс з цього приводу.

Компанія Simon & Schuster оголосила в середу, що підписала контракт з Пенсом на другу книгу.

Пенс став першим високопоставленим чиновником адміністрації Трампа, який погодився написати книги про свою роботу в команді експрезидента.

За даними інсайдерів, над книгами також працюють колишній радник Білого дому Келліанн Конвей і колишній держсекретар Майк Помпео.

Віцепрезидент Simon & Schuster Дана Канеда заявила, що книга Пенса буде “викриттям”, не уточнивши, чи напише він про події 6 січня, “штурм Капітолію”.

“Життя і робота віцепрезидента Пенса, його шлях християнина, виклики та перемоги, з якими він зіткнувся, і уроки, які він отримав, – це американська історія видатної державної служби в період неперевершеного громадського інтересу до нашого уряду і політики. Його відверта автобіографія стане вичерпною книгою про найзначніші президентські вибори в американській історії”, – зазначила вона.