Про це повідомляє The Guardian.
Спочатку вийде автобіографія Пенса. Книга повинна з’явиться на полицях магазинів у 2023 році.
За даними американського телеканалу CNN, гонорар може бути значно вищим – від 3 до 4 мільйонів доларів.
“Я вдячний за можливість розповісти історію свого життя на державній службі американському народу, починаючи з роботи в Конгресі, закінчуючи офісом губернатора Індіани й віцепрезидентом Сполучених Штатів. Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з видатною командою Simon & Schuster, щоб запросити читачів в подорож з маленького містечка в Індіані в Вашингтон, округ Колумбія”, – зазначив Пенс з цього приводу.
Компанія Simon & Schuster оголосила в середу, що підписала контракт з Пенсом на другу книгу.
Пенс став першим високопоставленим чиновником адміністрації Трампа, який погодився написати книги про свою роботу в команді експрезидента.
За даними інсайдерів, над книгами також працюють колишній радник Білого дому Келліанн Конвей і колишній держсекретар Майк Помпео.
Віцепрезидент Simon & Schuster Дана Канеда заявила, що книга Пенса буде “викриттям”, не уточнивши, чи напише він про події 6 січня, “штурм Капітолію”.
“Життя і робота віцепрезидента Пенса, його шлях християнина, виклики та перемоги, з якими він зіткнувся, і уроки, які він отримав, – це американська історія видатної державної служби в період неперевершеного громадського інтересу до нашого уряду і політики. Його відверта автобіографія стане вичерпною книгою про найзначніші президентські вибори в американській історії”, – зазначила вона.
- Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який займав цю посаду за часів президентства Дональда Трампа, знайшов нове заняття: він буде записувати подкасти.
- Згідно з даними Politico, Пенс також подумує випустити книгу і запустити фонд зі збору коштів для Республіканської партії. За інформацією журналістів, політик працює над просуванням кандидатів від партії в Палату представників і Сенат на виборах у 2022 році, а також замислюється про участь у президентських перегонах у 2024 році.
- Раніше повідомлялося, що в колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, виявляється, немає свого житла, а також немає значних заощаджень. Журналісти зазначали, що близькому соратнику Дональда Трампа просто ніде жити.