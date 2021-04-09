Ексвіцепрезидент США Майк Пенс оголосив про запуск нової політичної групи "Просування свободи Америки". Цей крок означає, що він збирається повернутися у велику політику. Якщо проєкт виявиться успішним, Пенс стане головним конкурентом Дональда Трампа на пост президента США від Республіканської партії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пенс був віцепрезидентом США при правлінні країною Дональда Трампа.

Метою групи, про створення якої повідомив Пенс, заявлено “просування політики свободи, яка привела до безпрецедентного процвітання всередині країни й відновила повагу до Америки за кордоном”. Також сказано, що політику, що проводилася протягом останніх 4 років (часу президентства Трампа) необхідно захистити “від ліберальних нападок і спотворень в ЗМІ”.

У групі Пенса багато соратників Трампа. Зокрема, соціолог і радник Трампа Келліанн Конвей, колишній посол США в ООН Келлі Крафт, економічний радник Трампа Ларрі Кудлоу, колишній торговий представник США Роберт Лайтхайзер, колишній адміністратор центрів Medicaid і Medicare Сима Верма, колишній директор Управління з управління і бюджету Расс Воут, губернатор Арізони Дуг Дьюс, актор Кірк Кемерон та інші.

У виданні зазначили, що у Пенса є президентські амбіції. Зокрема, він продемонстрував їх 6 січня, під час “штурму Капітолію”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що буде дотримуватися процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.

Перший публічний виступ Пенса, як політичного лідера, заплановано на кінець квітня в Південній Кароліні.

На думку аналітиків, такий крок Пенса ставить під сумнів можливість висунення Трампа на президентський пост у 2024 році. Вони вважають, що на відміну від інших республіканців, Пенсу не потрібно буде багато грошей на політичну кампанію хоча б тому, що американці вже знають його та знайомі з його поглядами й цінностями.