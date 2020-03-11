Ролик опубліковано на YouTube-каналі Lyrical Lemonade.
Новий кліп Емінема за добу зібрав 14 млн переглядів та 1,5 млн лайків. Його режисером виступив 23-річний американський кліпмейкер, засновник мультимедійної компанії Lyrical Lemonade Коул Беннетт.
Для зйомок в кліпі були запрошені рєпер і продюсер Dr. Dre та відомий професійний боксер Майк Тайсон. За сюжетом кліпу Тайсон нокаутує музиканта на вулиці. Боксер опублікував цей уривок кліпу в своєму Twitter.
“Добре провів час, нокаутувавши Емінема в його новому кліпі. Ви з Dr. Dre ще робите великі справи, і це дійсно надихає”, —прокоментував він.
Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx
— Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020
Зазначимо, кліп присвячений виконавцю Juice WRLD, спільно з яким Емінем записав пісню Godzilla. У грудні минулого року виконавець помер.
- Раніше Шакіра опублікувала кліп на нову пісню “Me Gusta”.