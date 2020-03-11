Відомий американський репер Емінем презентував кліп на Godzilla, в якому його нокаутував боксер Майк Тайсон.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Lyrical Lemonade.

Новий кліп Емінема за добу зібрав 14 млн переглядів та 1,5 млн лайків. Його режисером виступив 23-річний американський кліпмейкер, засновник мультимедійної компанії Lyrical Lemonade Коул Беннетт.

<noscript><iframe title="Eminem - Godzilla ft. Juice WRLD (Dir. by _ColeBennett_)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/r_0JjYUe5jo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Для зйомок в кліпі були запрошені рєпер і продюсер Dr. Dre та відомий професійний боксер Майк Тайсон. За сюжетом кліпу Тайсон нокаутує музиканта на вулиці. Боксер опублікував цей уривок кліпу в своєму Twitter.

“Добре провів час, нокаутувавши Емінема в його новому кліпі. Ви з Dr. Dre ще робите великі справи, і це дійсно надихає”, —прокоментував він.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx — Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020

Зазначимо, кліп присвячений виконавцю Juice WRLD, спільно з яким Емінем записав пісню Godzilla. У грудні минулого року виконавець помер.