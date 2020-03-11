Ролик опубліковано на YouTube-каналі Lyrical Lemonade.

Новий кліп Емінема за добу зібрав 14 млн переглядів та 1,5 млн лайків. Його режисером виступив 23-річний американський кліпмейкер, засновник мультимедійної компанії Lyrical Lemonade Коул Беннетт.

Для зйомок в кліпі були запрошені рєпер і продюсер Dr. Dre та відомий професійний боксер Майк Тайсон. За сюжетом кліпу Тайсон нокаутує музиканта на вулиці. Боксер опублікував цей уривок кліпу в своєму Twitter.

“Добре провів час, нокаутувавши Емінема в його новому кліпі. Ви з Dr. Dre ще робите великі справи, і це дійсно надихає”, —прокоментував він.

Зазначимо, кліп присвячений виконавцю Juice WRLD, спільно з яким Емінем записав пісню Godzilla. У грудні минулого року виконавець помер.