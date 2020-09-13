Колишній кандидат в президенти США і мільярдер Майкл Блумберг вирішив виділити близько $100 млн на підтримку кампанії Джо Байдена у Флориді.

Про це пише Washington Post з посиланням на радника Блумберга.

Блумберг вирішив вкласти гроші в кампанію колишнього опонента після слів президента США Дональда Трампа, який подумував про те, щоб витратити $100 млн з власних коштів на передвиборну кампанію. Він захотів допомогти саме з Флоридою, так як вона є штатом, де переваги виборців можуть схилитися в бік будь-якого з кандидатів.

“Голосування починається відбудеться 24 вересня, Флориді, тому є гостра необхідність вливання коштів реального капіталу в цей штат”, – сказав радник Кевін Шікі.

Планується, що кошти в основному підуть на телевізійну і інтернет-рекламу англійською та іспанською мовами.