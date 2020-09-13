Про це пише Washington Post з посиланням на радника Блумберга.
Блумберг вирішив вкласти гроші в кампанію колишнього опонента після слів президента США Дональда Трампа, який подумував про те, щоб витратити $100 млн з власних коштів на передвиборну кампанію. Він захотів допомогти саме з Флоридою, так як вона є штатом, де переваги виборців можуть схилитися в бік будь-якого з кандидатів.
“Голосування починається відбудеться 24 вересня, Флориді, тому є гостра необхідність вливання коштів реального капіталу в цей штат”, – сказав радник Кевін Шікі.
Планується, що кошти в основному підуть на телевізійну і інтернет-рекламу англійською та іспанською мовами.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента – 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.
- 28 серпня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден сказав, що готовий брати участь в дебатах з нинішнім президентом країни Дональдом Трампом.