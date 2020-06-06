Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті компанії Nike, з якою співпрацює спортсмен.

100 мільйонів доларів будуть передані протягом 10 років організаціям, що борються з скасування расової дискримінації, соціальну справедливість і рівний доступ до освіти.

Заява зроблена на тлі масових протестів у США, що почалися після загибелі в Міннеаполісі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських.

“Jordan Brand – це ми, темношкіре співтовариство. Jordan Brand – більше, ніж одна людина. Ми завжди були сім’єю. Гордою сім’єю, що долає перешкоди, що бореться з дискримінацією в спільнотах по всьому світу і трудиться кожного дня, щоб викорінити расизм і несправедливість… Життя чорних мають значення. Це не суперечливе твердження. Доти, доки укорінений расизм, який дозволяє інститутам нашої країни обрушитися, не буде повністю ліквідовано, ми і надалі прагнутимемо захищати і покращувати життя чорношкірого населення. Сьогодні ми оголошуємо, що Майкл Джордан і Jordan Brand пожертвують 100 мільйонів доларів протягом наступних 10 років організаціям, які займаються питаннями забезпечення расової рівності, соціальної справедливості та розширення доступу до освіти”, – наголошується в заяві.

Раніше в соціальних мережах бренду було оприлюднене звернення Майкла Джордана в зв’язку з загибеллю Флойда.

“Я глибоко засмучений, сповнений скорботи і гніву… Я приєднуюся до тих, хто засуджує расизм і насильство, вкорінені в суспільстві і спрямовані проти кольорових людей в нашій країні. Все, досить. У мене немає відповідей, але наші голоси показують, що разом ми сила і нас непросто розділити. Нам необхідно слухати один одного, співчувати і ніколи не закривати очі на жорстокість. Нам потрібно продовжувати мирні виступи, вимагаючи справедливості і прозорості”, – зазначив спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A statement from Michael Jordan: Публикация от Jordan (@jumpman23) 31 Май 2020 в 1:59 PDT

Як пише Forbes, 50 млн пожертвує особисто Джордан, ще 50 млн виділить Jordan Brand. Це одне з найбільших пожертвувань, зроблене брендами у відповідь на вбивство Джорджа Флойда і протести.

У свою чергу компанія Nike пожертвує на підтримку темношкірих 40 млн доларів протягом наступних 4 років.

ДОВІДКА. Jordan Brand – це фірмовий бренд взуття та спортивного одягу, що створений відомим баскетболістом Майклом Джорданом. Свій перший контракт з Nike спортсмен підписав у 1984 році. Його іменна лінія кросівок Air Jordan переросла в окремий бренд і стала однією з найбільш прибуткових в історії компанії Nike.