Ведучого "Телебачення Торонто" і колишнього члена правління "UA: Суспільне мовлення" Майкла Щура (Романа Вінтоніва) побили. Він сам отримав відео з камер спостереження, що стосується інциденту. Потім той самий ролик йому надіслав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, демонструючи роботу поліції.

Про все це телеведучий розповів на своїй сторінці в Facebook.

Бійка зі Щуром

За словами Щура, інцидент трапився на перехресті вулиць Ярославів Вал і Івана Франка близько 14-ї години у середу, 21 квітня. Він переходив дорогу, в той самий час велодоріжкою рухалися хлопці на самокатах. Журналіст пропустив їх, але зробив зауваження: “Пропускай пішоходів”.

Після зауваження між Щуром та хлопцем на самокаті сталася словесна перепалка. Тим часом інший хлопець під’їхав і заприскав очі ведучого з газового балончика. Тоді журналіст наздогнав хлопця, аби поговорити з ним, а той натомість його вдарив. Тоді була штовханина, після якої хлопець на самокаті поїхав.

Далі Щур, за його ж словами, викликав поліцію, але та не приїхала, зустрів патрульних, ті порадили написати заяву у відділку, що він і зробив, промивши очі.

Щур, попри те, що на його виклик ніхто не прибув, високо оцінив роботу поліціянтів, з якими йому довелося комунікувати. Водночас він з критикою зауважив, що після того, як стало відомо, що він працює у ЗМІ, ставлення до нього змінилося.

“Ці люди так (тобто добре, з повагою — ред.) поводились ще до того, як МВС дізналося, що я (потерпілий) — журналіст. Бо у відділку я також не називався журналістом. І ставлення було, як до всіх. Міліцейське. Зате після того, як МВС дізналося, що я — журналіст. Отоді почалось гуляння. Я не знаю, чи кому-небудь ще з потерпілих у Шевченківському районі цього вечора дзвонив начальник райвідділу після написання заяви. Я не знаю чи у когось із потерпілих за сьогодні була розмова з Антоном Геращенком. У мене — так”, — зазначив ведучий.

Інцидент з Геращенком

Також Щур переповів неоднозначну ситуацію, яка сталася під час його спілкування з заступником голови МВС Геращенком.

За його словами, за ті дві години, що він чекав на приїзд поліції, він із дружиною-журналісткою Анною Бабінець обійшов офіси із камерами спостереження поблизу, які могли зафіксувати їхнє спілкування із хлопцем на самокаті. З однієї камери дозволили зняти відео.

Це відео в нього згодом попросив начальник райвідділку, а ще пізніше цей же ролик йому надав Геращенко — як ілюстрацію активної роботи правоохоронців. Цей інцидент викликав обурення журналіста.

“Мені подзвонив начальник райвідділу. Ми з ним поговорили. Він спитав, чи є у мене відео з камери стеження. Я сказав, що є, готовий надіслати. Я йому надіслав. Через деякий час ми розмовляли з Антоном Геращенком. І він сказав, що вони працюють. І що вже є результати. Вони вже навіть знайшли відео з камери стеження. Я попросив його надіслати. І він надіслав мені моє відео. Пане Антоне, можливо, я роблю неправильно, що розказую про те, про що ми говорили. І ви можете від мене вимагати видалити цей пост. І ви можете сказати, що ви мені не казали, що це відео знайшли ви (тобто поліція). Коли я це все розказую, я маю одну мету — показати, що система намахує всіх. Не лише нас — громадян, які приходять до неї з заявами. Але і вас — людей, які керують цією системою”, — написав він.

Геращенко цей допис без уваги не залишив. Він подякував Щуру за об’єктивне висвітлення подій та опублікував скріншот їхнього листування.

Водночас на запитання Щура про те, нащо було пересилати йому ним же здобутий відеодоказ, Геращенко не відповів.

Зауважимо, Майкл Щур просить всіх, хто був свідками подій, зв’язатися із ним через приватні повідомленні у Facebook.