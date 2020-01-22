В компанії "Укртрансгаз", що належить НАК "Нафтогаз", заявили, що їхнє майно арештували за рішенням арбітражного суду від липня 2007 року. Компанія попереджає про загрозу зриву опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба “Укртрансгазу”.

“Укртрансгаз” звернувся з заявою до Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України з проханням не допустити заволодіння коштами АТ “Укртрансгаз” у розмірі 2,3 млрд гривень компаніям ТОВ “Фінансова компанія “Фін – Інвест” та ПрАТ “Укренергозбут”, – йдеться в повідомленні.

Кошти були заблоковані на рахунках державного підприємства на виконання судового рішення, винесеного Арбітражним судом м. Києва 12.07.2007 року.

Зазначається, що наразі “блокування грошових коштів та їх незаконна розтрата може негативно вплинути на стабільність роботи по забезпеченню сталого проходження опалювального сезону”.

“Адже, після завершення анбандлінгу, з 1 січня компанія виконує функцію Оператора газових сховищ та налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ “Оператор ГТС України” щодо підтримання надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам”, – пояснили в пресслужбі.