Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
За даними військової прокуратури Центрального регіону України, майор перебував в стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).
Зазначається, що внаслідок наїзду курсанткам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували в 17 лікарню Києва, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.
“5 канал” повідомляє, що на суді Холодний сказав: “На даний момент я не уникатиму покарання. Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і нестиму цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим”.
Слід зазначити, що благодійна організація “Благодійний фонд “ми – з любов’ю” повідомила, що через ДТП двом дівчатам ампутували ноги, а у третьої на одній нозі розірване сухожилля та перелом кістки, на іншій перелом двох кісток.
Наразі організація проводить збір коштів для допомоги дівчатам.
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Жах, який сколихнув нас сьогодні, не вкладається в голову! Наша колега, яка закінчила НМУ в цьому році та вже 1 вересня мала вступити на військову службу, зараз в лікарні, стан її стабільно тяжкий. Їй вже ампутували одну ногу нижче коліна, питання з другою ногою вирішують лікарі у військовому госпіталі. Вчора, на території військового коледжу, на Зоологічній, п‘яний майор наїхав на трьох дівчат-курсанток. Саша, одна з них, зараз в найтяжчому стані. Ми зв’язались з батьком Олександри та отримали згоду на збір грошей, будь – яка сума важлива. Просимо поширити інформацію про збір. Ввечері їдемо в госпіталь. Для допомоги! Монобанк: 4441 1144 5058 7892 ПриватБанк: 5169 3600 0049 3571 (Отримувач Оганісян А.О) Звіт збору надамо батькам Саші та всім охочим особисто. Голова Правління @aongia
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Саша в реанімації, але вона справжній боєць, дуже міцно тримала мене за руку! В Саші ампутована ліва нога, за праву ще боряться. В Тетяни ампутована права нога. В Галини на одній нозі розірване сухожилля та перелом кістки, на іншій перелом двох кісток, ногу буквально збирали. Дівчата мають мої контакти та зможуть звернутись за допомогою у разі необхідності. За 5 годин, ми зібрали понад 60 000 гривень для Саші, і я не знаю слів, які можуть висловити подяку. З батьком ми на телефоні і будемо бачитись щодня. Лікарня забезпечує усіх необхідним, якщо буде щось потрібно, ми забезпечимо Сашу. Всі ваші побажання я передала. Для допомоги! Монобанк: 4441 1144 5058 7892 ПриватБанк: 5169 3600 0049 3571 (Отримувач Оганісян А.О) Голова Правління @aongia
- 25 серпня у Києві на території військово-медичного коледжу чоловік скоїв наїзд на трьох курсанток. З тілесними ушкодженнями постраждалих ушпиталено до медичних установ.