Шевченківський районний суд Києва відправив під варту на 60 діб без права внесення застави майора медичної служби Збройних сил України Володимира Холодного, який вчинив ДТП та тяжко травмував трьох курсанток.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними військової прокуратури Центрального регіону України, майор перебував в стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).

Зазначається, що внаслідок наїзду курсанткам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували в 17 лікарню Києва, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

“5 канал” повідомляє, що на суді Холодний сказав: “На даний момент я не уникатиму покарання. Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і нестиму цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим”.

Слід зазначити, що благодійна організація “Благодійний фонд “ми – з любов’ю” повідомила, що через ДТП двом дівчатам ампутували ноги, а у третьої на одній нозі розірване сухожилля та перелом кістки, на іншій перелом двох кісток.

Наразі організація проводить збір коштів для допомоги дівчатам.