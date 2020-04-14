13 квітня народні обранці від "Слуги народу" влаштували флешмоб "Маю право на помилку". Депутати вдягли футболки з відповідним принтом та штовхнули спіч у підтримку педагогів, які регулярно помиляються під час уроків онлайн-школи Зеленського.

У соцмережах депутатам вирішили нагадати, що їх помилки занадто дорого коштують, а #Букви, як завжди, зібрали найцікавіше.



Реакцію соцмереж відкриває найбільший “косячник” нового скликання ВР — пан Яременко. Ну, помилилася людина, з ким не буває:

Користувачі одразу зрозуміли, що флешмоб — чудова відмазка та хороший інструмент для виправдання некомпетентності:

Але всім нам добре відомо, що існують професії, в яких помилятися не можна. І представники цих професій такі футболки не носять, а просто виконують свою роботу:

Але, якщо депутатам можна, то чим інші гірші?

Згадали і про маму Володимира Зеленського — Ріму. Ситуація, звісно, страшна, але мем смішний:

Також у соцмережах запропонували “плюсам” провести невеликий ребрендинг:

Мемити хотілося не всім, адже передати свої емоції можна було одним коротеньким реченням:

В коментарях, як ви самі вже чудово зрозуміли, було гаряче:

Анатолій Матіос дуже творчо підійшов до питання у своєму Telegram-каналі та опублікував цілий текст, який, на думку Матіоса, показує, чому “у нас такі ось no name нардепи?”:

Так, можливо, в цій новині є помилки. Ми ж також маємо право!

