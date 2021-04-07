Майже 100 народних депутатів від пропрезидентської партії "Слуга народу" протягом минулого 2020 року придбали автомобіль, квартиру або землю.

Про це повідомляє Комітет виборців України із посиланням на аналіз декларацій нардепів за 2020 рік.

“За даними КВУ, 97 народних депутатів фракції “Слуги народу” та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю”, – зазначається в повідомленні.

Так, сукупно “слуги” придбали в 2020 році 74 автомобіля. Як зазначають у КВУ, найчастіше народні обранці купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість авто склала 63 млн гривень.

Серед нардепів, які придбали автомобілі:

• Валерій Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн грн);

• Арсеній Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн грн);

• Андрій Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн грн);

• Ігор Негулевський (BMW М760LI, 1,4 млн грн);

• Любов Шпак (BMW X3, 1,2 млн грн);

• Володимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тис. грн);

• Ольга Василевська-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тис. грн);

• Орест Саламаха (Audi A5, 560 тис. грн);

• Ігор Мурдій (Toyota Camry, 550 тис. грн);

• Єлизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тис. грн);

• Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тис. грн).

Нові автомобілі також задекларували: дружини Миколи Тищенка (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн), Юрія Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн грн), Андрія Геруса (Volvo XC90, 1,4 млн грн), Павла Якименка (BMW X6 M50i/G06, 2,9 млн грн), Юрія Арістова (Porsche Macan R4 II, 2,3 млн грн), Олександра Завітневича (Volvo XC60, 1,5 млн грн).

Дружина голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії оформила квадроцикл вартістю 972 тис. грн та автомобіль Mercedes-Benz вартістю 1,6 млн грн.

Також нардепи-“слуги” придбали минулого року 20 квартир (загальною вартістю 16 млн. гривень), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок.

Задекларували купівлю квартири: Михайло Крячко (м. Київ, 1,4 млн грн), Олексій Устенко (власність дружини, м. Київ, 5 млн грн), Павло Халімон (м. Прилуки, 395 тис. грн), Володимир Гевко (м. Тернопіль, 1,6 млн грн), Володимир Ватрас (м. Хмельницький, 331 тис. грн, м. Хмельницький, 333 тис. грн).

А дружина нардепа Дмитра Гуріна задекларувала дві земельні ділянки і дачний будинок у Росії.

“Купівельна активність депутатів “Слуги народу” є вищою, ніж в депутатів інших фракцій ВР. До прикладу, в 2020 році нові автомобілі придбали лише 5 депутатів ВО “Батьківщина”, і по 3 депутати “Голосу” та “Європейської Солідарності”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.