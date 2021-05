Про це, зокрема, інформують агентство ВВС, видання Engadget та 9to5mac.

Варто зазначити, що підписка Twitter Blue поки що не доступна для широкого кола користувачів.

Однак поява підтвердження в магазині застосунків свідчить про те, що гігант соціальних мереж готується протестувати нову функцію найближчим часом.

У компанії Twitter не надали агентству ВВС подробиць щодо Twitter Blue і відмовилися підтвердити чутки про те, що сервіс може дозволяти користувачам “скасовувати” твіти.

В Twitter лише зазначили, що їхня мета – диверсифікація джерел доходу.

Раніше в компанії повідомляли, що працюють над спеціальними функціями для платної підписки.

Тим часом блогерка, дослідниця застосунків Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) повідомила, що першою отримала доступ до платної версії Twitter Blue.

“Twitter підтвердив запуск Twitter Blue за ціною $2,99 на місяць, публічно запропонувавши оформити таку підписку в App Store. У межах тестування я стала першою платною підписницею Twitter Blue”, – зазначила вона в своєму Twitter-акаунті.

За словами Джейн Манчун Вонг, платна підписка надасть користувачам такі додаткові можливості:

• скасування відправлених твітів;

• зручний режим для читання довгих ланцюжків (тредів) з твітів;

• широкий вибір кольорів у застосунку (різнокольорові теми замінять стандартний синій колір на зелений, оранжевий, червоний, жовтий, блакитний або фіолетовий);

• зміну кольору іконки Twitter;

• розподіл твітів у закладках на окремі теки.

Поки що незрозуміло, в яких саме країнах платну підписку випробують у тестовому режимі.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021