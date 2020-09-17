Станом на 17 вересня у світі на коронавірус захворіли 29 млн 444 тис. 198 осіб.

Про це свідчать данні Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Найбільше випадків інфікування реєструється в Південній та Північній Америках – 14 млн 986 тис. 799 осіб. На другому місці – Південно-Східна Азія – 5 млн 663 тис. 231 особа. У Європі – 4 млн 957 тис. 361 випадок захворювання.

16 вересня у світі зафіксовано 252 680 випадків зараження.

Кількість летальних випадків за весь час пандемії наближається до 1 млн, а саме: 931 тис. 321 особа.