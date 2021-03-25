Більше третини українців вважають, що вакцини були придумані, "щоб контролювати людей і заробляти".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 – 19 березня 2021 року.

Так, під час опитування 55% респондентів погодилися із твердженням, що вакцини придумали аби захистити людей.

Проте 38% опитаних висловили думку, що вакцини – “це заробіток на людях та спосіб їх контролю”.

За рівнем лояльності до вакцинації проти коронавірусу COVID-19 аудиторія опитаних розділилася майже порівну.

З’ясувалося, що 37% респондентів є лояльними до проведення щеплення проти COVID-19 (26% – супер-лояльні, 11% – лояльні).

Водночас 41% опитаних – є критиками вакцинації (31% – супер-критики, 10% – критики).

Решта дотримуються нейтральної позиції.

Відносно більше критиків щеплення серед молодої та середньої вікової категорії (18-49 років), серед жінок, мешканців Півдня та Сходу, виборців “Опозиційної платформи – За життя”. При цьому найбільш лояльні до вакцинації прихильники партії “Європейська Солідарність”, партії Гройсмана та “Голосу”.

Частіше критично ставляться до вакцинації: ті, хто не боїться захворіти на коронавірус; кажуть, що хворіли на COVID-19, але тест не робили; вважають, що вакцина – це більше про заробіток, ніж про захист людей; і вірять, що більшість вакцин небезпечні.

Попри суперечливе ставлення до процесу вакцинації проти COVID-19, за останні п’ять років зросла лояльність до вакцинації дітей від різних захворювань.

Так, 65% респондентів однозначно і 24% – скоріше підтримують вакцинацію дітей проти таких хвороб, як поліомієліт, кір, туберкульоз, гепатит B, дифтерія та ін.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.