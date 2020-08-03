49 % киян вважають, що справи в столиці йдуть неправильно, натомість 43% оцінюють стан справ у місті як правильний.

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-27 липня.

З весни цього року місцеві оцінки практично не змінилися, оцінки щодо країни – погіршилися. Молодь та заможні респонденти дають оптимістичніші оцінки, ніж інші категорії.

Динаміка за березень-травень-липень:

Так, 37% опитаних відмінно, або ж добре оцінюють в цілому роботу Віталія Кличка на посаді мера Києва. 39% опитаних поставили Кличку задовільні оцінки, 22% – погані.

“54% вважають, що ситуація у Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера покращилася. 30% не побачили жодних змін. Лише 15% вважають, що вона погіршилася. У порівнянні з кінцем минулого року кількість тих, хто побачив позитивні зміни за час перебування мера Кличка на посаді, зросла”, – йдеться у звіті опитування.