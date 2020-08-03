Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-27 липня.
З весни цього року місцеві оцінки практично не змінилися, оцінки щодо країни – погіршилися. Молодь та заможні респонденти дають оптимістичніші оцінки, ніж інші категорії.
Динаміка за березень-травень-липень:
Так, 37% опитаних відмінно, або ж добре оцінюють в цілому роботу Віталія Кличка на посаді мера Києва. 39% опитаних поставили Кличку задовільні оцінки, 22% – погані.
“54% вважають, що ситуація у Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера покращилася. 30% не побачили жодних змін. Лише 15% вважають, що вона погіршилася. У порівнянні з кінцем минулого року кількість тих, хто побачив позитивні зміни за час перебування мера Кличка на посаді, зросла”, – йдеться у звіті опитування.
- Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради є партії “Європейська солідарність”, за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати, партія “Слуга народу” з результатом 19,3% та партія “УДАР” – 17,1%.