Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Так, про міжнародне журналістське розслідування Pandora Papers знають 61,7% українців, проте з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% зазначають, що лише щось чули, але деталі їм не відомі.
Про те, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з “ПриватБанку” не вірять 22,6% респондентів.
77,1% респондентів вважають, що це неприпустимо для найвищих посадових осіб держави володіти офшорними рахунками закордоном. 15,6% опитаних не вбачають у цьому нічого поганого.
При цьому серед тих, хто “вперше чує” про розслідування Pandora Papers, 42,3 % вірять у причетність Володимира Зеленського/”95 Кварталу” до офшорних рахунків і виведення коштів (не вірять – 29,4%). Серед добре поінформованих вірять 85,4% (не вірять – 11,6%), а серед тих, хто лише дещо чув про Pandora Papers – 60,8% (не вірять – 20,3%).
- Раніше повідомлялося, що якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то перемогу отримав би Володимир Зеленський – 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Проте підтримка Зеленського значно впала у порівнянні з опитуваннями у травні та вересні.