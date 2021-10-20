56,9% українців, опитаних центром КМІС, вірять, що президент Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а олігарх Ігор Коломойський виводив кошти з "ПриватБанку", зокрема і через "95 Квартал".

Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, про міжнародне журналістське розслідування Pandora Papers знають 61,7% українців, проте з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% зазначають, що лише щось чули, але деталі їм не відомі.

Про те, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з “ПриватБанку” не вірять 22,6% респондентів.

77,1% респондентів вважають, що це неприпустимо для найвищих посадових осіб держави володіти офшорними рахунками закордоном. 15,6% опитаних не вбачають у цьому нічого поганого.

При цьому серед тих, хто “вперше чує” про розслідування Pandora Papers, 42,3 % вірять у причетність Володимира Зеленського/”95 Кварталу” до офшорних рахунків і виведення коштів (не вірять – 29,4%). Серед добре поінформованих вірять 85,4% (не вірять – 11,6%), а серед тих, хто лише дещо чув про Pandora Papers – 60,8% (не вірять – 20,3%).