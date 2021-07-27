Станом на липень 57% дорослого населення Європейського союзу отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

В Євросоюзі раніше поставили мету вакцинувати хоча б однієї дозою 70% дорослого населення (станом на липень).

“Сьогодні ми досягли цієї мети. А 57% дорослих вже мають повний захист – вони вакциновані двома дозами. Ці цифри ставлять Європу в число світових лідерів”, – йдеться в повідомленні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

А ще вона акцентувала увагу на штамі коронавірусу Delta, який “дуже небезпечний”, і закликала всіх, “хто має можливість, пройти вакцинацію”.

Відзначається, що ЄС продовжить поставляти вакцини в достатній кількості для своїх громадян.

За даними порталу Worldometer, станом на 27 липня у світі зафіксували 195 390 779 випадків зараження коронавірусом, з них 4 183 332 летальні, одужали 177 225 555 осіб.