Про це свідчить опитування, яке було проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 19 листопада по 13 грудня 2019 року.
Зокрема, повністю не підтримують легалізацію азартних ігор 56,1 % опитаних українців. Ще 19,4 % респондентів підтримують, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця. Повністю підтримують легалізацію грального бізнесу тільки 17,8 %.
Водночас, майже половина опитаних (49,7 %) вважають, що в Україні все-таки можуть бути дозволені лотереї, 22,1 % – букмекерські ставки; 18,7 % – казино. Проте 37 % українців зазначили, що жодна із азартних ігор не може бути легалізована в Україні.
Крім того, 52,1 % мешканців України ставляться негативно до того, що президент Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи Президента – у 35,3 % респондентів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про плани легалізувати азартні ігри в серпні. Пізніше Зеленський підписав указ, яким дав доручення Кабінету Міністрів у сфері економіки. Серед них — розробити й подати до 1 жовтня поточного року законопроект щодо легалізації грального бізнесу в Україні.
- 16 жовтня голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що якщо через три місяці після прийняття закону про легалізацію грального бізнесу не будуть закриті нелегальні точки, це означатиме, що влада не впоралася із завданням.
- Лише 11% опитаних соціологічною групою “Рейтинг” вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень.