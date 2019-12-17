Про це свідчить опитування, яке було проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 19 листопада по 13 грудня 2019 року.

Зокрема, повністю не підтримують легалізацію азартних ігор 56,1 % опитаних українців. Ще 19,4 % респондентів підтримують, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця. Повністю підтримують легалізацію грального бізнесу тільки 17,8 %.

Водночас, майже половина опитаних (49,7 %) вважають, що в Україні все-таки можуть бути дозволені лотереї, 22,1 % – букмекерські ставки; 18,7 % – казино. Проте 37 % українців зазначили, що жодна із азартних ігор не може бути легалізована в Україні.

Крім того, 52,1 % мешканців України ставляться негативно до того, що президент Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи Президента – у 35,3 % респондентів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про плани легалізувати азартні ігри в серпні. Пізніше Зеленський підписав указ, яким дав доручення Кабінету Міністрів у сфері економіки. Серед них — розробити й подати до 1 жовтня поточного року законопроект щодо легалізації грального бізнесу в Україні.