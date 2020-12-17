Рішення Уряду щодо введення жорсткого карантину в період з 8 до 24 січня 2021 року підтримують 56% українців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”.

“56% підтримують рішення уряду ввести жорсткий карантин з 8 січня, 41% – проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу у результаті локдауну зменшиться, 45% – мають протилежну думку”, – йдеться у дослідженні.

При цьому 65% опитаних підтримують заборону проведення мітингів і демонстрацій у період локадуну, проти заборони – 35% респондентів.

Більше 70% опитаних підтримують закриття спортзалів, кінотеатрів, ресторанів і кафе, 25% респондентів – проти таких заходів. За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків – 48% (47% проти).

31% опитаних підтримує закриття продовольчих ринків, а 67% – ні; зупинення руху міжміського громадського транспорту підтримують 23% опитаних, 75% – проти, і громадського транспорту (18% – за, 80% – проти).