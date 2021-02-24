Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 22-23 лютого 2021 року.
Так, 75% респондентів відповіли, що знають про рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука та Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули).
Водночас 25% опитаних повідомили, що вперше чують про санкції.
Крім того, 58% респондентів заявили, що підтримують це рішення РНБО, а 28% – не підтримують.
Серед тих, хто добре обізнані про це рішення, 73% заявили про його підтримку (23% – протилежної думки).
Крім того, соціологи попросили респондентів відповісти на запитання, чому, на їхню думку, влада вирішила запровадити санкції проти Медведчука.
У результаті 52% опитаних підтримали тезу, що рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука викликане його проросійською діяльністю.
Ще 30% – вважають це розбірками між олігархами, а 16% заявили, що це спроба повернути у власність держави трубопровід.
Крім того, 13% респондентів вважають це “вказівкою з боку США”, а 10% заявили “про тиск на опозицію”.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
- 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.
- Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.
- Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції, запроваджені Радою нацбезпеки та оборони (РНБО) проти нього та його дружини Оксани Марченко, “незаконними”.
- Сама Оксана Марченко також прокоментувала введення проти неї санкцій і заявила про початок політичної кар’єри. За словами Марченко, її “змусили взяти в руки політичну зброю”, тому вона вступає до політичної партії “ОПЗЖ”.