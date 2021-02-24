Майже 60% українців підтримують рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 22-23 лютого 2021 року.

Так, 75% респондентів відповіли, що знають про рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука та Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули).

Водночас 25% опитаних повідомили, що вперше чують про санкції.

Крім того, 58% респондентів заявили, що підтримують це рішення РНБО, а 28% – не підтримують.

Серед тих, хто добре обізнані про це рішення, 73% заявили про його підтримку (23% – протилежної думки).

Крім того, соціологи попросили респондентів відповісти на запитання, чому, на їхню думку, влада вирішила запровадити санкції проти Медведчука.

У результаті 52% опитаних підтримали тезу, що рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука викликане його проросійською діяльністю.

Ще 30% – вважають це розбірками між олігархами, а 16% заявили, що це спроба повернути у власність держави трубопровід.

Крім того, 13% респондентів вважають це “вказівкою з боку США”, а 10% заявили “про тиск на опозицію”.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.