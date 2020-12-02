Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
Так, за останні два тижні підтримка запровадження жорсткого карантину (локдауну) зросла з 36 до 42%. Кількість противників такого заходу зменшилася з 61 до 55%.
Аналогічно зросла кількість респондентів, які вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться (з 55 до 58%).
При цьому, 58% опитаних повідомили, що підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% виступили проти цього).
Під час опитування з’ясувалося, що протягом останніх двох тижнів рівень підтримки “карантину вихідного дня” зменшився з 49 до 44% (а кількість його супротивників зросла з 49 до 54%).
Лише 34% респондентів вважають “карантин вихідного дня” ефективним, натомість 64% – не згодні з цим.
75% респондентів заявили, що підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок, а 25% – проти цього. За останні два тижні ставлення українців до запровадження штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок не змінилося.
Крім того, 60% опитаних повідомили, що підтримують введення штрафів для установ, котрі працюють всупереч “карантину вихідного дня”, а 37% – не підтримують.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
- Кабінет Міністрів України не буде продовжувати карантин вихідного дня. По всій країні будуть діяти обмеження помаранчевої зони.
- Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що якщо в найближчі кілька тижнів “карантин вихідного дня” не покаже необхідні результати, уряд може ввести більш жорсткі карантинні обмеження, аж до повного локдауну.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що локдаун (жорсткий карантин) в Україні через ситуацію з епідемією коронавірусу COVID-19 у будь-якому разі буде запроваджений. Зараз вирішується питання, коли саме.