Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.

Так, за останні два тижні підтримка запровадження жорсткого карантину (локдауну) зросла з 36 до 42%. Кількість противників такого заходу зменшилася з 61 до 55%.

Аналогічно зросла кількість респондентів, які вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться (з 55 до 58%).

При цьому, 58% опитаних повідомили, що підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% виступили проти цього).

Під час опитування з’ясувалося, що протягом останніх двох тижнів рівень підтримки “карантину вихідного дня” зменшився з 49 до 44% (а кількість його супротивників зросла з 49 до 54%).

Лише 34% респондентів вважають “карантин вихідного дня” ефективним, натомість 64% – не згодні з цим.

75% респондентів заявили, що підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок, а 25% – проти цього. За останні два тижні ставлення українців до запровадження штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок не змінилося.

Крім того, 60% опитаних повідомили, що підтримують введення штрафів для установ, котрі працюють всупереч “карантину вихідного дня”, а 37% – не підтримують.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.