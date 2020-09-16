Майже 60 % українців вважають, що економічна криза восени цього року може виникнути через некомпетентність влади.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 3-6 вересня 2020 року.

Так, 57 % респондентів висловили переконання, що основною причиною, з якої може статися економічна криза цієї осені, є некомпетентність влади.

Ще 26 % причину бачать у загостренні епідемії коронавірусу, а 8% – у продовженні війни на Донбасі.

Під час опитування 63 % респондентів висловили думку, що економічне становище України за останні півроку швидше погіршилося.

І лише 7 % побачили покращення. Ще 26 % опитаних не відчули жодних змін.

Про погіршення економічного становища своєї сім’ї заявили 49 % респондентів. І лише 6 % повідомили, що їхня фінансова ситуація покращилася. А 44 % вважають, що нічого не змінилося.

Оцінюючи найближче майбутнє, 32 % опитаних не очікують жодних змін в економічному становищі країни в наступні півроку. Ще 43 % – очікують погіршення, а 15 % – покращення ситуації.

Оцінюючи ризики від епідемії коронавірусу, 61% респондентів повідомили, що бояться більше економічних наслідків цієї кризи, ніж захворювання.

При цьому 29 % опитаних навпаки більше бояться хвороби.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.