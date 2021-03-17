Більшість українців вважають, що Володимир Зеленський не має достатнього досвіду і компетентності, щоб займати посаду президента України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Соціологи попросили респондентів дати оцінку, чи володіє, на їхню думку, Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути главою держави.

Для відповіді пропонувалася шкала від 1 до 5 (де 1 означає “професійний досвід і компетентність практично відсутні”, а 5 – “володіє значним професійним досвідом і компетентністю”).

Відтак, 58,2% опитаних обрали бали 1 або 2, що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності Володимира Зеленського.

Ще 23,4% респондентів обрали бал 3 (що означає, що вони вважають діючого президента малокомпетентним).

Відтак, загалом понад 81% опитаних вважають Володимира Зеленського некомпетентним чи малокомпетентним (обрали бали від 1 до 3).

І лише 15,8% респондентів обрали бали 4 або 5, що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності глави держави.

Дослідження проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.