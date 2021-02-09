Майже 70% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану".

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року.

Так, лише 13,8% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. А 69,8% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі.

Крім того, 69,2% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як “погану” (“дуже погана” – 28,6%, а “досить погана” – 40,6%). І лише 1,8% респондентів оцінили економічну ситуацію як “добру”, а 0,1% – як “дуже добру”.

Водночас 26% опитаних оцінюють ситуацію в економіці як “не погану і не добру”.

Респондентам також запропонували оцінити рівень добробуту їхніх родин. У результаті 43,2% опитаних оцінили рівень добробуту “дуже” або “досить” поганий, 46,4% – як “не поганий і не добрий”. І лише 6,7% опитаних оцінили рівень добробуту як “добрий” або “дуже добрий”.

Не надто вірять українці й у швидкі зміни в економічній сфері: лише 6,9% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще. Водночас 7,8% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

Значно більше громадян очікують погіршення ситуації: 32,2% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, а 23,8% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.

Найбільш поширеною виявилася думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 47,8% і 53,2% не очікують змін).

Що стосується більш віддаленої перспективи, то 19,7% опитаних очікують покращення економічного становища в країні у найближчі 2–3 роки, а 25% – його погіршення. Ще 21% респондентів не очікують змін загалом.

Покращення рівня добробуту родини очікують 20,8% опитаних.

Під час опитування 15,6% респондентів висловили думку, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років.

Водночас 51,2% вважають, що наша країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 20% — що не здатна їх подолати.

Опитування проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.