Місцеперебування 69 українських військовослужбовців, що несли службу на Донбасі, наразі невідомо. Їх вважають зниклими безвісти.

Про це повідомили в Офісі президента.

Керівниця офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька зазначила, що Збройним Силам України на сьогодні відомо про 69 військових, які вважаються зниклими безвісти.

Пошуки зниклих не припинялися, запевняють в Офісі президента. Їх проводили силами поліції, військовими, представниками громадських організацій. Пошуки на тимчасово окупованих теориторіях ускладнюються через позицію бойовиків.

“Основні складнощі – з пошуками на непідконтрольних територіях. Дії на тимчасово окупованих територіях узгоджуються в політичному форматі через Тристоронню контактну групу. І, на жаль, сьогодні отримати дозвіл і гарантію безпеки пошуків не вдається через позицію протилежної сторони”, – зазначила Наталія Зарецька.

Облік зниклих в зоні проведення Антитерористичної операції, Операції об’єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях військових та цивільних осіб здійснює СБУ. Однак єдиного реєстру таких осіб наразі немає. Такий реєстр має наповнювати спеціальна комісія, яка, за словами Зарецької, може запрацювати навесні 2021 року.

“Технічно Єдиний реєстр може бути створений та запущений в роботу за півроку, якщо відповідне фінансування буде передбачене”, – зазначила Зарецька.