Майже 80% українців підтримують ідею масового тестування населення нашої країни на коронавірус COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Соціологи запитували у респондентів, чи підтримують вони масове тестування населення і обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як спосіб боротьби з коронавірусом.

У результаті 79% опитаних заявили, що підтримують таку ідею.

Протилежної думки дотримуються 17% респондентів.

В ефективність такого заходу, як масове тестування й ізоляція, вірять 73% респондентів, а не вірять – 19%.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.