Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.
Соціологи запитували у респондентів, чи підтримують вони масове тестування населення і обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як спосіб боротьби з коронавірусом.
У результаті 79% опитаних заявили, що підтримують таку ідею.
Протилежної думки дотримуються 17% респондентів.
В ефективність такого заходу, як масове тестування й ізоляція, вірять 73% респондентів, а не вірять – 19%.
Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.
- Згідно із цим же опитуванням, лише 35% українців постійно носять захисні маски для обличчя на тлі епідемії коронавірусу COVID-19 та карантинних обмежень.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.