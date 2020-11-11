Майже 86% українців не поїхали б жити до Росії за жодних умов, навіть якщо б їм давали 100 тисяч доларів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 по 24 жовтня 2020 року.

Під час опитування у респондентів запитували, чи готові вони виїхати на постійне проживання до Росії, якби їм без будь-яких умов надали громадянство.

У результаті лише 5,8% респондентів заявили, що виїхали б жити до РФ, а 91,7% не зробили б цього.

І навіть за умови отримання $100 тисяч підйомних і громадянства в Росію згодні переїхати тільки 10,3% опитаних. При цьому 85,9% респондентів не згодні на такий варіант.

Більш охоче українці переїхали б жити до США і країн Євросоюзу.

Так, 27,9% опитаних переїхали б на постійне проживання до США або Євросоюзу, якщо б їм зараз без умов надали відповідне громадянство. Водночас 68,7% респондентів не пішли б на такий крок.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включалися території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

У перебігу опитування проведено 1502 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахуванням дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% — для показників близьких до 25%, 1,7% — для показників близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.