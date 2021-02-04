Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 лютого 2021 року.
Так, 89% респондентів повідомили, що підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. І лише 10% опитаних висловилися проти.
Крім того, 36% респондентів висловили думку, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет Міністрів України. Ще 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, а 24% – на президента Володимира Зеленського.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
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