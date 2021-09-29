Про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного центром SOCIS з 16 – 21 вересня 2021 року.
Зокрема, 94,6% опитаних розповіли, що впродовж поточного року відчули зростання цін.
Водночас, лише для 3,5% українців зростання цін не було помітним, а 2% респондентів було важко визначитися.
Крім того, українці вважають неефективними дії влади для розв’язання економічних проблем.
Зокрема, 46,7% опитаних вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем.
41,6% опитуваних заявили, що дії президента та уряду у вирішені економічних проблем лише частково ефективні. І лише 4,3% опитаних вважають дії президента та уряду ефективними.
Опитування було проведене 16 – 21 вересня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки – 2,4%.
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