Майже половина українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України.

Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, що було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.

Так, 46% респондентів повідомили, що позитивно ставляться до цього рішення.

Водночас проти висловилися 29% опитаних. Ще 9% респондентів відповіли, що їм байдуже, а 16% не визначилися.

Більшість підтримує це рішення у Західному та Центральному регіонах (80% та 47% відповідно).

У Південному та Східному регіонах підтримка становить 20% та 24% відповідно.

Крім того, у Центральному, Південному та Східному регіонах виявилося близько 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням (проте ці люди не висловлюють негативного ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України).

Як зазначають соціологи, молодь більше схиляється до підтримки цього рішення: 50% “за” і 19% “проти” серед групи 18–29 років, а серед людей, яким за 60 років – 42% “за” і 39% “проти”.

“Є вікові відмінності і всередині регіонів. Зокрема, серед молоді Півдня та Сходу України близько по 30% тих, хто підтримує та хто не підтримує це рішення, решта ставиться байдуже або не визначилася”, – йдеться в результатах опитування.

Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком незаконно окупованого Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Варто зазначити, що йдеться про закон “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”, який Верховна Рада України ухвалила в квітні 2015 року.

У цьому документі про правовий статус борців за незалежність серед інших організацій вказані ОУН та УПА. Автором закону є син командира УПА Романа Шухевича – Юрій Шухевич.

Згідно із документом, Україна надає соціальні гарантії та пільги усім учасникам боротьби за незалежність у ХХ столітті.

В законі також прописано, що “публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у XX столітті визнається наругою над пам’яттю борців за незалежність України у XX столітті, приниженням гідності Українського народу і є протиправним”.

У грудні 2018 року парламент підтримав закон, яким надав статус учасника бойових дій борцям за незалежність України в XX столітті, в тому числі учасникам Української повстанської армії (УПА), озброєних підрозділів Організації українських націоналістів.