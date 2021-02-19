Майже половина українців виступають проти ідеї подвійного громадянства з іншими країнами.

Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.

Соціологи поставили респондентам запитання, як вони ставляться “до ідеї дозволити українцям мати подвійне громадянство з іншими країнами”.

У результаті 48,6% опитаних висловилися проти такої ідеї (підтримали тезу про те, що “українці повинні мати лише одне громадянство – українське, а все інше – порушення закону”).

Ще 17,4% респондентів дотримуються думки, що “українці можуть отримувати подвійне громадянство насамперед країн Євросоюзу, США, Канади, але із забороною мати подвійне громадянство з Росією”.

Водночас 27,8% опитаних заявили, що “українці можуть отримувати подвійне громадянство будь-якої іншої країни, включно з Росією”.

Ще 5,8% опитаних не змогли відповісти на запитання.

(На відео – з 13:30)

Дослідження проводилось по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим та Донбасу. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Загалом було опитано 3000 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 1,8%.