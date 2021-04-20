Майже половина українців вважають, що президент Володимир Зеленський не виконав більшості обіцянок, які давав під час виборчої кампанії 2019 року.

Про це свідчать результати опитування громадської думки Центру “СОЦИС” (SOCIS) на тему “Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?”.

Так, 46,9% опитаних заявили, що Володимир Зеленський не виконав більшості обіцянок, які давав перед президентськими виборами у 2019 році.

Ще 34,2% респондентів вважають, що глава держави виконав тільки деякі з цих обіцянок.

І лише 10,9% респондентів переконані, що більшість обіцянок виконано чи в процесі виконання.

Оцінюючи діяльність Володимира Зеленського в боротьбі з корупцією протягом 2 років президентства, більше половини респондентів – 52% – заявили, що він повністю провалив цю боротьбу.

Натомість 35,8% побачили у боротьбі з корупцією певні успіхи, а 2,4% – навіть серйозні зрушення.

Лише 12,1% респондентів повідомили, що бачать успіхи Зеленського у боротьбі за мир та припинення війни на Сході України.

Водночас 25,2% вважають, що ситуація, навпаки, погіршилася, а більшість (56,4%) не помітили суттєвих змін.

Що стосується зміцнення авторитету України на міжнародній арені, то тут успіхи Зеленського помітили лише 16,2% опитаних.

Водночас 22,3% вважають, що ситуація погіршилася, а 50,4% заявили, що суттєвих змін не відбулося.

Дослідження проводилося 8 – 12 квітня 2021 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.