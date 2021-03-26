Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.
Так, 45% респондентів заявили, що підтримують ініціативу відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму.
Водночас 48% опитаних не підтримують таку ідею.
Відносно більше прихильників відновлення постачання на півострів – серед жителів Сходу та Півдня України, виборців “Опозиційної платформи – За життя”.
Найменше – серед жителів Києва та західних регіонів України, виборців “Європейської Солідарності” та “Голосу”.
Під час опитування 68% респондентів підтримали тезу, що Україна повинна використовувати усі можливості для повернення Криму до складу України.
Водночас 21% опитаних висловилися за те, щоб змиритися з переходом півострова під контроль РФ.
Як зазначають соціологи, “з 2014 року поступово зростає кількість тих, хто за повернення Криму до складу України”.
Одне із запитань опитування стосувалося російської агресії.
71% респондентів заявили, що вважають Росію агресором щодо України.
Водночас 22% дотримуються протилежної думки. Найбільше останніх серед мешканців Сходу, виборців “Опозиційної платформи – За життя”.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Варто зазначити, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Сім років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України. Після захоплення Криму Росією поставки води на півострів припинили.
- У серпні 2020 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини нашої країни до незаконно окупованого Криму в разі “гуманітарної катастрофи” на півострові. При цьому він запевнив, що Україна не постачатиме воду “окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз”.
- Згодом перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук допустив можливість подачі води для жителів незаконно анексованого Криму у разі “гуманітарної катастрофи”.
- У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що в незаконно анексованому Росією Криму немає гуманітарної кризи з водою.
- Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що жителі в окупованому Росією Криму забезпечені питною водою, а проблеми відчуває промисловість окупантів.