Майже все київське метро покрите 4G

На 45 з 46 станціях київського метро та в тунелях між ними є швидкісний мобільний інтернет 4G. Тобто покрита майже вся столична "підземка".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

“Сьогодні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили 4G одразу на 23 станціях київського метро. Залишається тільки станція “Теремки”, на якій 4G з’явиться до кінця грудня. Ця станція нова, і її підключення потребує більше часу”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінцифри, проєкт щодо забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету довго не міг розпочатись через “бюрократичні перешкоди та відсутність місцевої політичної волі”.

В Міністерстві також розповіли про цікаві факти про 4G у київському метро:

вже зараз кожного дня 4G-інтернетом у середньому користується майже 300 тисяч абонентів всіх трьох операторів;

разом абоненти мобільних операторів вже використали у “підземці” більше 400 терабайтів трафіку. Такого обсягу вистачило б, наприклад, на 30 років безперервного перегляду відео у високій якості;

середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.