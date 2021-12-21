Україна звинуватила "Газпром" у шантажі Європи через відмову збільшити транзит газу.

Про це заявив глава оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон у Facebook.

“Попри захмарні ціни на газ у ЄС (1800 дол. за тис. м3), наявні вільні транзитні потужності й, попри заяви глави РФ про збільшення постачання до ЄС, “Газпром” не забронював додаткові потужності на січень”, – розповів Макогон.

Це свідчить про те, що “Газпром” не планує збільшувати транзит, як то передбачено чинним контрактом, наголосив глава оператора ГТС.

“”Газпром” не планує збільшувати транзит понад 109 млн м3 на добу, як то передбачено чинним контрактом. Висновки очевидні – шантаж Європи продовжується з метою якнайшвидшої сертифікації “Північного потоку-2″”, – акцентував Макогон.

“Газпром” поки ці звинувачення не прокоментував.